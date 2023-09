Promessa do Santos, lateral cita aprendizado com Seleção sub-15: "Evolução absurda"

Um dos principais destaques do time sub-15 do Santos, o lateral esquerdo Rafael Gonzaga tem se firmado cada vez mais Seleção Brasileira da categoria. Na última semana, o Menino da Vila apareceu na lista do técnico Dudu Patetuci.

O garoto fará parte do grupo que passará por um período de treinos, entre os dias 18 e 27 de setembro. Neste período, também haverá um amistoso contra o Equador.