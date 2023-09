Piquerez, Ríos e Veiga voltam a treinar pelo Palmeiras; Gómez segue como desfalque

O paraguaio Gustavo Gómez ainda não se reapresentou e segue como dúvida. Ele é esperado no Brasil nesta quarta, no período da noite, e deve retornar às atividades na quinta. Ou seja, ele participaria de apenas um treino antes da partida, o que dificulta sua presença.

Esta não é a única dor de cabeça do Palmeiras no setor defensivo. O zagueiro Murillo foi expulso no clássico sem gols contra o Corinthians e virou desfalque. Isso sem contar Dudu e Atuesta, lesionados.

Sendo assim, a provável escalação do Verdão é: Weverton; Marcos Rocha, Gómez (Naves), Luan e Piquerez (Vanderlan); Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke (Jhon Jhon), Artur e Rony.

O técnico Abel Ferreira orientou um trabalho técnico-tático de construção de jogadas e finalizações. O elenco retorna às atividades na manhã desta quinta-feira, quando a comissão irá reavaliar todos os convocados. Se eles reunirem condições de jogo, serão relacionados.

O duelo entre Palmeiras e Goiás está marcado para esta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo é válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O Verdão ocupa o segundo lugar da tabela de classificação, com 41 pontos, e segue na caça ao líder Botafogo.