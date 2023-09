Pelas Eliminatórias, Brasil conta com gol de Marquinhos para vencer Peru no apagar das luzes

A Seleção Brasileira visitou o Peru no Estádio Nacional, em Lima, nesta terça-feira (13). Pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Fernando Diniz contou com gol de Marquinhos aos 44 minutos do segundo tempo para vencer a partida por 1 a 0.

No primeiro tempo, a 'Amarelinha' teve dois gols anulados. Ambos por impedimento: aos 16 minutos, com Raphinha, e aos 29, em tento de Richarlison — que demorou mais de seis minutos para ser anulado pela arbitragem de vídeo, capitaneada por Germán Delfino.

Com o resultado, a Seleção encerra a primeira pausa para disputa das Eliminatórias no primeiro lugar da tabela de classificação: são seis pontos conquistados — mesma pontuação, mas melhor saldo do que a Argentina, que venceu a Bolívia por 3 a 0 nesta terça-feira.