Paulistão Feminino: onde assistir às Brabas em campo, Palmeiras x Ferroviária decisivo, Sereias e São Paulo

Além desses dois jogos, as Brabas do Timão recebem o EC São Bernardo na Fazendinha, na primeira partida após a conquista do título brasileiro e a despedida do técnico Arthur Elias. No mesmo horário, as Sereias da Vila encaram o Pinda no Estádio Ulrico Mursa.

Corinthians x São Bernardo

Local: Fazendinha, São Paulo (SP)



Data: 14 de setembro, quinta-feira