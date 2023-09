Para manter o tabu! São Paulo não perde do Internacional no Beira-Rio há quatro anos

O São Paulo não faz boa temporada como visitante em 2023. A equipe do técnico Dorival Júnior, por exemplo, ainda não venceu longe do Morumbi na atual edição do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o confronto diante do Internacional, nesta quarta-feira (13), pode quebrar uma sequência negativa que o time vive no ano.

Para isso, o Tricolor conta com um retrospecto recente favorável. O clube paulista não perde do Colorado no Estádio Beira-Rio, palco do jogo desta noite, há três anos. O último revés para os gaúchos aconteceu no dia 7 de setembro de 2019.

Na ocasião, a partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão daquela temporada, terminou 1 a 0 para os donos da casa. Rafael Sóbis, de pênalti, marcou o único gol do duelo.