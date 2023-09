Para James Rodríguez, Colômbia está com saldo positivo nas Eliminatórias

Meia do São Paulo, James Rodríguez ficou satisfeito com o desempenho da Colômbia nas duas rodadas iniciais das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe conquistou quatro pontos na competição e ocupa a terceira colocação na classificação, atrás apenas de Brasil e Argentina - ambos com 100% de aproveitamento.

A Colômbia iniciou as Eliminatórias da Copa com a vitória em casa por 1 a 0 sobre a Venezuela. Já nesta terça-feira, empate fora de casa sem gols contra o Chile.