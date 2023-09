Palmeiras e Flamengo aparecem entre os dez melhores times do mundo em ranking da IFFHS

Richarlison e as ruínas do sucesso

As posições do ranking são decididas através de pontos, que os times conquistam com vitórias, empates e títulos. Campeonatos como a Liga dos Campeões e Copa Libertadores rendem 14 pontos à equipe campeã, por exemplo. A pontuação para torneios nacionais depende do "peso" que a liga tem para a IFFHS.

Por serem os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo mantêm sequência entre os mais bem colocados do continente. Em janeiro deste ano, os dois times encabeçaram a lista, na frente de times como Liverpool e Real Madrid. Em agosto, o Verdão voltou a aparecer entre os dez primeiros, enquanto o Rubro-Negro permaneceu entre no top 3 durante todo o ano.

As duas equipes volta a campo pelo Brasileirão, após pausa para a data Fifa. Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, no Estádio Kleber Andrade, às 21h30 (de Brasília). Nesta sexta-feira, o Palmeiras encara o Goiás, no Allianz Parque, também às 21h30.