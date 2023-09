Palmeiras adquire nova fatia e amplia percentual dos direitos de Jhon Jhon

Classificação e jogos Brasileirão

Jhon Jhon soma 26 jogos na atual temporada (11 como titular), sendo um dos jogadores da base que mais entrou em campo pelo Palmeiras. Cria da Academia, ele tem ganhado cada vez mais espaço com Abel Ferreira, mas ainda não tem nenhum gol ou assistência neste ano.

O jogador pode virar titular com a lesão de Dudu, que só voltará a jogar entre nove e 12 meses. Outra opção é utilizar o lateral Mayke como um ponta direita, empurrando Artur para o lado esquerdo.

Versátil, Jhon Jhon pode atuar tanto como um atacante de beirada ou um meio-campista, características que agradam clubes da Europa. O fato do Palmeiras comprar uma nova fatia do atleta tem relação com obter um lucro ainda maior em uma possível venda no futuro. Seu contrato com o clube vai até o fim de 2027.

O Verdão enfim retorna a campo após a longa parada em função da data Fifa nesta sexta-feira (15). A equipe enfrenta o Goiás pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

