Nino admite sonho em atuar na Europa, mas fala em "deixar uma boa lembrança" no Fluminense

"Quando eu cheguei em 2019 a gente brigou para não cair. Em 2020, classificamos para Libertadores com dificuldade. Eu estou no meu melhor momento como grupo. Qualquer dos dois caminhos para mim vão ser muito prazerosos, mas eu tenho sim o sonho de jogar na Europa", completou.

NINO! SELEÇÃO! O NOSSO CAPITÃO FOI CONVOCADO PARA A ESTREIA DA SELEÇÃO BRASILEIRA NAS ELIMINATÓRIAS! QUE ORGULHO, GUERREIRO! ???? pic.twitter.com/eviK0Jwb1z ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 18, 2023

O Fluminense está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, 13 atrás do líder Botafogo. O Tricolor Carioca volta a campo pelo torneio no clássico diante do Vasco. A bola rola no sábado, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.