Neymar chama Raphael Veiga de craque após ser substituído pelo meia

O jogador não participou dos treinamentos com o grupo alviverde nos últimos dias, mas atuou por apenas dois minutos com o Brasil. Na goleada contra a Bolívia, na última sexta, ele sequer foi utilizado.

O duelo entre Palmeiras e Goiás, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, no Allianz Parque. Vindo de um empate sem gols no Derby, o Verdão ocupa o segundo lugar da tabela, com 41 pontos, e segue na caça ao líder Botafogo.

