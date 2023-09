Multicampeão com o Santos, Rafael Cabral volta à Vila Belmiro após 10 anos

Classificação e jogos Brasileirão

Já em 2022, o arqueiro acertou o seu retorno ao Brasil. Desta vez, contudo, ele assinou com o Cruzeiro e ajudou a equipe a ser campeã da Série B do Brasileirão no ano passado.

Neste ano, Rafael já chegou a enfrentar o Santos, na partida do primeiro turno. O jogo foi na Arena Independência, em Belo Horizonte, e terminou com vitória cruzeirense por 2 a 1.

Formado nas categorias de base do Alvinegro Praiano, Rafael atuou pelo Santos até 2013. Foram 189 jogos. Ele foi peça fundamental para o então time de Muricy Ramalho conquistar o tri da Libertadores. Além disso, se consagrou tricampeão paulista (2010/11/12), campeão da Copa do Brasil (2010) e da Recopa Sul-Americana (2012).

Em sua despedida, inclusive, ele destacou o seu carinho pelo Peixe.

"O carinho que o Santos me deu, a oportunidade e a confiança não têm dinheiro que pague. Fico feliz que teve retorno financeiro. É difícil se despedir de um lugar que eu cresci, cheguei novo. Espero um dia voltar e fazer um esforço enorme para isso. Vestir a camisa do Santos não tem explicação", declarou.