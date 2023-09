Marquinhos destaca insistência do Brasil contra o Peru: "Temos que saber procurar o resultado"

Nesta terça-feira (12), a seleção brasileira venceu o Peru por 1 a 0, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com gol anotado no fim. No Estádio Nacional, em Lima, Marquinhos balançou as redes com cabeceio aos 44 minutos do segundo tempo.

Após a partida, o zagueiro do Paris Saint-Germain destacou a insistência dos comandados de Fernando Diniz em busca do triunfo.

"Essa vai ser nossa cara, insistimos nisso. Foi muito bom não ter tomado gol em um jogo difícil desse. Esperávamos, claro, que cada jogo tem sua história. Temos que saber procurar o resultado independentemente do jeito que o adversário joga", afirmou.