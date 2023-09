Londrina x Ituano: veja informações e onde assistir ao jogo pela Série B

Em uma briga na metade inferior da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira. As equipes entram em campo no Estádio do Café, em Londrina (PR), a partir das 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada.

O confronto entre Londrina e Ituano será transmitido para todo o Brasil através do canal fechado SporTV e do pay-per-view Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do jogo lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

A situação do Londrina na Série B não é nada confortável. A equipe está há cinco jogos sem vencer. Nas últimas 20 vezes que esteve em campo, conquistou apenas duas vitórias. Com isso, soma 20 pontos e ocupa a penúltima colocação. Para não serem rebaixados, os mandantes terão que eliminar a sua desvantagem de oito pontos para o 16º colocado.