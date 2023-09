James Rodríguez é elogiado por atuação na Colômbia contra o Chile

A entrada de James conseguiu diminuir a pressão dos ataques chilenos contra os colombianos. O talento do meia fez a bola ficar um tempo menor próxima à área da sua equipe.

"Ele (James) é um jogador diferente. Ele compensa a pouca continuidade no trabalho que sua técnica com bola lhe permite. Em meia hora, o ímpeto do time local esfriou. Sua experiência sustentou o ponto que fez a Colômbia permanecer invicta no início das Eliminatórias", emendou a análise.

Agora, James espera ganhar mais minutos com a camisa do São Paulo, que terá pela frente uma forte sequência no Brasileirão, além da decisão na Copa do Brasil contra o Flamengo. "Ele retornará a São Paulo com vantagem competitiva para enfrentar o que vem por aí no Brasileirão: Inter em Porto Alegre, Fortaleza em casa, além da primeira final da Copa Brasil, contra o Flamengo, no domingo, 17 de setembro", encerrou a ESPN colombiana.