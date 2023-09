Ídolo do Palmeiras, Valdivia rasga elogios a meio-campista Richard Ríos

"Ele é jovem e lhe faz muito bem jogar no Brasil. O futebol de lá não te dá muito tempo para pensar, então você tem que fazer as jogadas rapidamente, em dois ou três segundos, e ele se encaixou muito rápido para essa demanda. Lá se joga muito, a exigência é alta. E ele é um jogador dinâmico, de boas tomadas de decisões, posicionamento, está sempre bem localizado em campo. Acho que isso pode dar muito futuro para ele na seleção colombiana", analisou.

Contratado pelo Palmeiras em março deste ano, Richard Ríos ainda está iniciando sua trajetória no clube. Ele já jogou 48 partidas pela equipe neste ano, sendo 25 como titular, e entrou em campo em todas as 22 rodadas do Campeonato Brasileiro disputadas até o momento.

Vindo do Guarani, após se destacar no Paulistão, o colombiano também já passou pelo Mazatlán, do México, e pelo Flamengo. Atualmente, ele disputa espaço com Gabriel Menino. Esta foi sua primeira convocação para defender a seleção colombiana.

Já Valdivia, por outro lado, é recordado pela torcida alviverde até os dias atuais. O chileno passou duas vezes pelo clube, de 2006 a 2008 e de 2010 a 2015, e venceu quatro títulos: Estadual de 2008, a Copa do Brasil de 2012 e 2015, além da Série B em 2013.

O Palmeiras enfim retorna a campo após a longa parada em função da data Fifa nesta sexta-feira. A equipe enfrenta o Goiás pela 23ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.