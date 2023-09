Guerrero elogia atuação do Peru contra o Brasil, mas lamenta derrota com gol "amargo"

Na noite desta terça-feira, o Brasil visitou o Peru e saiu com três pontos conquistados fora de casa. Com um gol de Marquinhos no fim do jogo, a Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, Estádio Nacional, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Os peruanos optaram por uma postura defensiva e se protegeram bem dos ataques do Brasil, embora tenham sofrido três gols, sendo que dois foram anulados por impedimento no primeiro tempo. No ataque, o Peru arriscou cinco finalizações, mas não acertou o gol.

"Tirando os gols anulados, achei que o Brasil não nos ameaçou muito. Soubemos trabalhar a bola e controlar o tempo. É um pouco amargo que eles tenham marcado um gol faltando dois ou três minutos", declarou Paolo Guerrero ao fim da partida.