Grêmio finaliza preparação para confronto diante do Red Bull Bragantino pelo Brasileiro

Nesta quarta-feira, o Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Em seu último treino antes de viajar para São Paulo, o elenco fez preparação na academia do CT Luiz Carvalho, com foco na realização de exercícios físicos. A atividade de trabalho coordenativo com velocidade e reação foi feita sob a orientação do preparador físico Reverson Pimentel.

Em seguida, os jogadores do Tricolor gaúcho foram separados em grupos e deram início à utilização das esteiras e a área de musculação. O foco foi na ativação de membros inferiores e superiores.