Gabriel Jesus critica 'catimba' peruana, mas valoriza triunfo: "Equipe vem evoluindo"

Gabriel Jesus criticou bastante a postura da seleção peruana após a vitória por 1 a 0 nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Nunca é fácil, nunca foi fácil jogar contra eles aqui na casa deles, da maneira que jogaram hoje, prendendo muito o jogo, fazendo cera. No lance do gol do Richarlison [a arbitragem] demorou bastante [para anular]", comentou Gabriel Jesus em entrevista à TV Globo.

O atacante entrou no segundo tempo na vaga de Richarlison, que não vive um bom momento, e, embora não tenha balançado as redes, vibrou bastante com mais um importante resultado nas Eliminatórias que coloca a Seleção Brasileira na liderança da competição, à frente da Argentina.