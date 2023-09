Fortaleza x Corinthians: veja informações e escalações do jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro

Para o jogo diante do Leão do Pici, Roni (trauma no tornozelo) e Giovane (lesão no tendão do reto femoral da coxa esquerda) também são baixas para o Timão.

Bruno Méndez e Matías Rojas retornaram da data Fifa e a presença deles no jogo é incerta, por conta da logística da viagem para a capital cearense.

O Fortaleza, por sua vez, vem de uma derrota para o Fluminense por 1 a 0, pela última rodada do Brasileiro. O revés interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas da equipe de Juan Pablo Vojvoda na liga nacional.

O Leão do Pici se encontra na oitava colocação do Brasileiro, com 32 pontos conquistados. O time briga por uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

Para o duelo contra o Corinthians, Vojvoda terá os retornos de Marinho, suspenso contra o Tricolor Carioca, e Calebe, que se recuperou de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito.