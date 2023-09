Fortaleza se aproxima dos 230 mil sócios-torcedores no Castelão durante o Brasileirão

Desde o início do Brasileirão, o Fortaleza realizou onze jogos em seus domínios e levou mais de 361 mil espectadores ao estádio, sendo 229 mil sócios-torcedores. Em números absolutos, o Leão do Pici ganha destaque ao ser o quarto time que mais contou com a presença de seus associados neste campeonato, atrás apenas de Corinthians (308 mil), Flamengo (280 mil) e Bahia (248 mil).

Com diversas ações junto aos sócios para incentivar a adesão ao programa, o Tricolor ultrapassa a marca de 42 mil apoiadores atualmente. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, destacou que o número era de 7 mil no início de sua gestão, em 2017, e que pretende chegar aos 50 mil ainda em 2023. O diretor também avaliou os principais fatores responsáveis por engajar os torcedores para aderirem ao quadro.

"É preciso, principalmente, ter um bom produto para oferecer: disputar os principais campeonatos, manter uma equipe que seja competitiva e um time que desperte no torcedor o interesse em estar presente nas partidas e contribuir mensalmente. É fundamental oferecer uma boa experiência de jogo ao sócio e contar com uma interessante rede de serviços, que é importante para que tenham descontos nos produtos sociais do clube, prioridade em eventos e descontos em empresas e produtos parceiros espalhados pela cidade", disse.