Flamengo toma três do Athletico-PR no último jogo antes da final da Copa do Brasil

O Flamengo não repetiu a boa atuação da rodada passada e foi derrotado por 3 a 0 para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em Cariacica. A derrota foi um duro golpe no time carioca, que vai balançado para a final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. Os times se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo primeiro jogo da decisão.

Com o resultado, os paranaenses chegaram a 37 pontos e dormem na sexta posição do Campeonato Brasileiro. Já os cariocas seguem com 39, em quarto lugar.

O Athletico abriu o placar no primeiro tempo, com Cacá. O Flamengo pouco produziu em campo e ainda teve o atacante Gabigol expulso no segundo tempo. Os visitantes decretaram a vitória depois disso, com Alex Santana e Vitor Bueno.