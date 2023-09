Ferroviária empata sem gols com Ferroviário em jogo de ida da final da Série D

?53? 2T - A DECISÃO FICA PRA SÁBADO!

Os primeiros 90 minutos da 'Final dos Trilhos' termina empatada sem gols na Fonte Luminosa. A decisão será no próximo sábado (16), às 16h, no estádio Presidente Vargas, no Ceará.

AFE 0-0 FAC#SérieD #VamosFerroviária #AFExFAC pic.twitter.com/ftug4Vli9F

? Ferroviária (@afeoficial) September 14, 2023

Para esta segunda decisão, o Ferroviário não poderá contar com o zagueiro Roni Lobo, que foi expulso minutos depois de entrar em campo, nos acréscimos da segunda etapa. Por falta em Vitor Barreto, o defensor recebeu o segundo cartão amarelo e saiu mais cedo do jogo.