Exames apontam lesão em Vidal, que desfalca o Athletico pelo restante da temporada

Vidal foi titular do Chile diante da Colômbia, mas começou a mancar e sentiu a contusão aos 27 minutos do segundo tempo. Sem condições de jogo, o volante precisou, evidentemente, ser substituído e deu lugar a Charles Aránguiz, que atua pelo Internacional.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Brasileirão

Com contrato somente até dezembro, Arturo Vidal deve ter seu contrato renovado automaticamente pelo Athletico por conta da lesão. Há a obrigatoriedade de prorrogar o vínculo de atletas contundidos caso o tempo de recuperação do atleta ultrapasse o limite do compromisso entre clube e jogador.

O Athletico volta a campo nesta quarta-feira, logo mais, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Flamengo. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro será em Cariacica, no Espírito Santo, por conta das reformas no gramado do Maracanã. O Furacão atualmente ocupa a sétima colocação na tabela com 34 pontos.