Everton Ribeiro lamenta derrota para o Athletico-PR, mas pede foco na final da Copa do Brasil

Fim de jogo. Flamengo 0 x 3 Athletico.#CRF pic.twitter.com/Vnm4pfruuh

? Flamengo (@Flamengo) September 14, 2023

Everton Ribeiro pregou foco na final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, que acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã

"Agora é esquecer tudo o que foi feito hoje e pensar na próxima partida, que é uma final", declarou.

O resultado impediu os rubro-negros de se aproximarem do líder Botafogo, que agora tem 12 pontos a mais que o Flamengo, com 39. Depois da primeira final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro volta as atenções ao Brasileiro, quando enfrenta o Goiás, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Estádio da Serrinha.