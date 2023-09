Escalação do São Paulo: Caio Paulista volta à lateral esquerda após se recuperar de lesão

Para essa partida o técnico Dorival Júnior não conta com James Rodríguez (seleção colombiana), Arboleda (suspenso), Welington (Seleção Pré-Olímpica) e David (pertence ao Internacional).

O São Paulo inicia a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro na 11ª colocação, com 28 pontos, e vai em busca de sua primeira vitória como visitante no torneio. Até aqui o Tricolor já entrou em campo dez vezes longe do Morumbi, somando cinco derrotas e cinco empates.

O Internacional, por sua vez, se encontra em uma situação ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro. Em 14º lugar, o Colorado está a apenas quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia, e justamente por isso não pode se dar ao luxo de tropeçar dentro de casa nesta quarta-feira.

Esse será o último teste do São Paulo antes da grande final da Copa do Brasil. No próximo domingo, às 16h (de Brasília), Dorival Júnior e seus comandados enfrentarão o Flamengo, no Maracanã, no primeiro jogo da decisão.