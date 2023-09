Escalação do Santos: Aguirre faz mudanças e define time para enfrentar o Cruzeiro

Desta forma, a provável escalação é com: João Paulo; Júnior Caiçara, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Nonato; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

Aguirre conta com duas novidades para este jogo. Os atacantes Maximiliano Silvera e Alfredo Morelos serão opções pela primeira vez. Em contrapartida, Soteldo é desfalque por suspensão.

O jogo desta quinta-feira é de suma importância para o Santos, que busca se recuperar no Brasileirão após sofrer duas derrotas seguidas, para Atlético-MG e América-MG, ambas fora de casa.

No momento, o Peixe o está na 17ª colocação, com 21 pontos, um a menos que o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Cruzeiro está em 12º, com 26.