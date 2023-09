Entenda por que Alfredo Morelos enche o Santos de esperanças

"Eu me sinto bem, muito cômodo. Sabemos que é um grupo que vem trabalhando há muito tempo. Obviamente vou fazer de tudo para ajudar o clube. A ideia é estar pronto o mais rápido possível. Estou treinando ao máximo para estar na próxima partida. Se jogar 10 ou 20 minutos, vou tratar de fazer meu melhor", disse em sua apresentação.

O Santos também entende que Morelos pode dar um bom retorno financeiro. O contrato é válido até agosto de 2025. Até lá, a diretoria alvinegra espera que o atacante consiga mostrar um bom futebol para ajudar dentro e fora de campo.

"Ficamos muito contentes [com a chegada de Morelos]. Se performar do jeito que vinha performando nos últimos tempos, vai ser um dividendo bem importante. O Santos ficou detentor de uma grande parte dos direitos esportivos dele", disse Alexandre Gallo em entrevista para a Gazeta Esportiva. O coordenador técnico, aliás, foi à Europa buscar a contratação do jogador.

"Estou muito feliz por estar no Santos. É um clube muito grande. Estou com muita expectativa e gana para fazer tudo muito bem. O grupo me recebeu da melhor maneira possível. A decisão de vir para o Santos foi importante para mim. A liga brasileira é importante, vai me ajudar a crescer. Fiz um contrato de dois anos com o Santos e espero fazer as coisas bem aqui", declarou o camisa 22.

Com Morelos à disposição, portanto, o Santos volta a campo nesta quinta-feira (14), contra o Cruzeiro, ela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola roa no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h (de Brasília).