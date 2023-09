E o quarteto, joga? Saiba quando convocados irão se reapresentar ao Palmeiras após Data Fifa

A ideia do técnico Abel Ferreira é contar com todos eles à disposição para enfrentar o Goiás. O técnico já possui a baixa de Murillo, expulso no clássico contra o Corinthians, além de Dudu e Atuesta, lesionados.

O treino do Palmeiras nesta quarta está marcado para as 16h (de Brasília). O duelo, por sua vez, acontece às 21h30 (de Brasília) de sexta-feira, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 21 mil ingressos já foram vendidos para o jogo.