Dinizismo: Ederson quebra recorde de passes certos feitos por um goleiro pela seleção

Ederson tem a característica e a facilidade de jogar com os pés, fator que agrada e agrega ao estilo de jogo não só de Diniz na Seleção, mas também o de Pep Guardiola nos Citizens. Esse diferencial, também, é uma qualidade que fez o goleiro assumir a titularidade do Brasil no lugar de Alisson, que ficou no banco de reservas diante do Peru e da Bolívia.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Com a vitória sobre os peruanos, a Seleção Brasileira retomou a liderança da tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com seis pontos. A Argentina, que também tem seis, fica atrás por ter um gol a menos no saldo. O Brasil, agora, só volta a campo pelo torneio qualificatório nos dias 12 e 17 de outubro, quando enfrenta Venezuela e Uruguai, respectivamente.