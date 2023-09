Diniz reconhece dificuldades do Brasil contra o Peru, mas destaca vitória "por mérito" nas Eliminatórias

"Vitória é muito importante, sempre é importante vencer. Vencemos com mérito. Se no jogo da Bolívia tivemos descuido defensivo, hoje a defesa foi impecável. Peru não chutou uma bola no gol. Time atento e compenetrado para se ajudar na marcação e eu gostei muito", elogiou o treinador.

Além disso, a arbitragem de Fernando Rapallini (ARG) também representou uma dificuldade ao Brasil — ao menos, na visão de Diniz.

"Não queria falar da arbitragem, mas não vou fugir da questão. Coisa que mais me irrita é ficar picotando o jogo e o juiz ser conivente com jogo parado. Ruim para quem quer jogar, para quem assiste, para quem paga ingresso. Difícil achar um árbitro que cobre celeridade. Naquele momento que parou o jogo no primeiro tempo, estávamos bem, criando. Deu uma esfriada. Em termos de conceito, é até o que Fifa e Uefa querem... um lance duvidoso assim (gol anulado de Richarlison) não tem que ser pró-Brasil, é pró-ataque. Quando decidiram que seria invalidado, atmosfera ficou contra. Torcida do Peru voltou completamente para o jogo, e facilitou para eles. Nesse sentido, arbitragem teve interferência no jogo que eu gostaria que não tivesse, principalmente pela questão do tempo", concluiu.

Confira todas as respostas de Fernando Diniz na entrevista coletiva:

"Jogadores vão entender, algumas vezes não precisa nem de muita gente para fazer superioridade. É mais sobre ocupação de espaços. Tempo de passar, reter, circular a bola. No segundo, mais do que no primeiro tempo, tentamos acelerar demais, tínhamos a dificuldade do campo. Não tivemos paciência para desmanchar a marcação aos poucos. Dificultou nosso jogo. Muitos erros de passe, certamente pelo estado do campo também — muito diferente do que os jogadores estão acostumados. Belém já é diferente da Europa, tipo de grama totalmente diferente."

