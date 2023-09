Diego Costa não crê que derrota influenciará SPFC em final: 'Fica para trás'

Diego Costa saiu de campo certo de que a derrota sofrida nesta quarta-feira para o Internacional, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, não influenciará o São Paulo no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, no próximo domingo, contra o Flamengo, no Maracanã.

O Tricolor saiu na frente nesta quarta no Beira-Rio em cobrança de pênalti convertida por Calleri. Entretanto, o Internacional cresceu no segundo tempo e não tomou conhecimento do São Paulo, que pouco produziu na metade final da partida.

"Acho que fizemos um bom primeiro tempo, começamos na frente, mas entramos um pouco desligados na primeira parte do segundo tempo. Mas, acho que cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato. Temos que focar no domingo agora, o Brasileiro fica para trás nesse momento. Vamos focar no jogo da final", disse Diego Costa ao Premiere.