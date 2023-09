Di Plácido rasga elogios ao Botafogo e exalta clima no vestiário: "Maravilhoso"

O Botafogo sofreu com os problemas na lateral direita nos últimos anos. Nesta temporada, porém, mesmo com a lesão de Rafael, o elenco foi reforçado na posição.

O argentino Di Plácido chegou e vem sendo uma das opções do técnico Bruno Lage. O jogador rasgou elogios ao clube.

"Estou muito feliz no Botafogo. Falo isso em todos os sentidos. Do apoio dos funcionários e dos meus companheiros ao carinho do torcedor. Isso sem falar na estrutura oferecida e no clima maravilhoso que temos no dia a dia. Tudo isso serve como motivação extra para seguir evoluindo e ajudando o time", disse.