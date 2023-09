Deco 'anuncia' renovação de Xavi e de duas joias da base do Barcelona: "Estão encaminhadas"

"(Lamine Yamal) É um jogador que nos surpreendeu. É um garoto que tem uma qualidade diferente. É um jovem de 16 anos e temos de o deixar se divertir jogando futebol. "As renovações (de Yamal e Balde) estão encaminhadas. São jogadores jovens e com certeza vão renovar", completou.

?? Deco: "Xavi has earned the respect of being the coach of FC Barcelona, not because he is Xavi, but because he has shown that he is a good coach. He has earned his renewal" pic.twitter.com/RARdnTSWxB

? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2023

O Barcelona de Xavi, que foi campeão de La Liga e da Supercopa da Espanha em 2022/23, começou bem o campeonato nacional desta temporada: os catalães são os terceiros colocados com 10 pontos: três vitórias e um empate em quatro jogos.