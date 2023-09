De volta ao Corinthians, Moscardo fala sobre experiência na Seleção: "Inesquecível"

O jovem Gabriel Moscardo retornou ao Corinthians após período com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica nesta última data Fifa. O atleta classificou a experiência com a Amarelinha como "inesquecível" e já projetou o jogo do Timão contra o Fortaleza, que ocorre nesta quinta-feira.

"Foi uma experiência única (com a Seleção), inesquecível. Primeira vez na Seleção e com certeza essa semana de treinamento e os 15 minutos de jogo (contra Marrocos) serviram de aprendizado. Aprendi bastante com o Ramon (Menezes) e com meus companheiros, que me receberam muito bem. É uma Seleção muito boa, com grandes jogadores. Foi uma semana muito boa, apesar da infelicidade do terremoto no país", disse Moscardo à Corinthians TV.

O Corinthians visita o Fortaleza nesta quinta-feira, na Arena Castelão. O jogo é importante para o Timão, já que a equipe está com 26 pontos na tabela do Brasileiro, apenas cinco a mais em relação à zona de rebaixamento.