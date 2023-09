Danilo lamenta oscilação do Corinthians sub-20 após goleada sofrida contra Fluminense

O técnico Danilo lamentou a oscilação do Corinthians sub-20 após a goleada sofrida contra o Fluminense, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria. O Timãozinho está perto de ser eliminado do torneio.

"Acredito que seja a faixa etária dos atletas (o motivo da goleada). A gente não pode jogar um jogo bem como foi contra o Santos e jogar um jogo como esse aqui. Hoje temos que apagar da nossa agenda. Joguei futebol 20 anos e sei tudo que acontece. Temos que estar bem fisicamente, psicologicamente, preparado, se não não vai chegar. É dia que temos que estar bem. Hoje não fomos bem e pagamos o preço", comentou Danilo em entrevista ao SporTV. Na fase anterior, o Corinthians passou pelo Santos, vencendo a ida por 2 a 0 e a volta por 4 a 3.