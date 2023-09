Cruzeiro confirma lesão no joelho do atacante Papagaio

Na manhã desta quarta-feira (13), o Cruzeiro confirmou a lesão de Rafael Elias, o Papagaio. Segundo o clube, o atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

"O Cruzeiro informa que o atleta Rafael Elias sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, durante treinamento na Toca da Raposa II. A indicação para o caso é de tratamento conservador, já iniciado no Departamento de Saúde do Clube" - publicou o Cruzeiro em suas redes sociais.

A equipe de Minas Gerais não informou o tempo de recuperação do atleta, mas provavelmente Papagaio perderá mais alguns jogos. Para seu lugar, Zé Ricardo deve escalar Gilberto, que tenta reencontrar o caminho das redes. O atacante não marca um gol desde o dia 14 de maio, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro contra o América-MG.