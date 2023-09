Coritiba x Bahia: veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes sobre a partida pelo Brasileiro

O Bahia, por sua vez, irá para seu primeiro jogo sob o comando do novo técnico. Rogério Ceni fará sua estreia como treinador do Tricolor baiano e quer começar mostrando serviço. O trabalho, porém, não será fácil - a equipe chega para o embate após dois jogos consecutivos sem saber o que é vencer. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Vasco jogando na Fonte Nova.

Rogério Ceni terá como principal objetivo manter o Bahia na primeira divisão do futebol nacional. Neste momento, o clube figura na 16ª posição, com 22 pontos somados. A equipe baiana está apenas um ponto acima do Santos, que ocupa a 17ª colocação, mas vai em busca da vitória para poder respirar - pelo menos nessa rodada.

O técnico Thiago Kosloski, porém, terá reforços de peso para o jogo. O centroavante argelino Slimani, o volante grego Samaris e o atacante espanhol Jesé Rodríguez foram registrados no BID e poderão estrear com a camisa do Coxa. Contudo, o meio-campista Matheus Bianqui, suspenso, e o zagueiro Regynaldo, não jogam.

Do lado do Bahia, Rogério Ceni ainda não poderá contar com o meia Cauly, com o zagueiro David Duarte e com o lateral direito André, que seguem em processo de recuperação de suas respectivas lesões.

No primeiro turno, quem levou a melhor foi o Bahia. O Tricolor baiano bateu o Coritiba por 3 a 1.