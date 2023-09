Coritiba registra Jesé Rodríguez e Andreas Samaris no BID e dupla pode estrear contra o Bahia

Nos encontramos no Couto amanhã! ?? pic.twitter.com/V1uBnmUwjS

Jesé Rodríguez, ex-Real Madrid e bicampeão da Liga dos Campeões, foi oficializado pelo Coxa na última sexta-feira. O atacante de 30 anos, que estava sem cçube após o término de seu contrato com?o Sampdoria, da Itália, desde julho, assinou um vínculo até o fim desta temporada.

Com o mesmo tempo de contrato de Jesé, Samaris foi anunciado pouco antes. O jogador grego de 34 anos chegou para ser opção no meio de campo da equipe paranaense. Antes de assinar com o Coritiba, o atleta estava no Rio Ave, de Portugal.

Com os reforços, o Coritiba tenta se reerguer no Brasileirão. O time comandado por Thiago Kosloski tem 14 pontos e amarga a lanterna do torneio. Na última rodada, perdeu por 3 a 1 para o Fortaleza.