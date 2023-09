Corinthians e Santos perdem, mas avançam no Brasileiro sub-17; São Paulo e Palmeiras empatam no Choque-Rei

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 13, 2023

Santos consegue classificação no sufoco após derrota

Por fim, também no Grupo B, o Santos visitou o Athletico-PR no CAT Caju, em Curitiba (PR). Apesar do sufoco, o Alvinegro praiano conseguiu a classificação mesmo ao ser derrotado por 3 a 2 para o time paranaense. Diego Matos e Rodrigo Cezar marcaram para o Peixe, enquanto Lucas Carvalho e João Cruz (2x) fizeram para os donos da casa.

O Santos só avança para a próxima fase na quarta posição, com 16 pontos conquistados em nove partidas, por conta do empate do Cruzeiro. O Athletico-PR, por sua vez, também está classificado e vai para as quartas de final na terceira posição - fica atrás do Palmeiras por conta dos critérios de desempate.

O primeiro gol saiu após cobrança de escanteio no segundo pau. Diego Matos subiu mais alto que a zaga do Athletico-PR e abriu o placar para o Peixe. O segundo gol foi um golaço: Rodrigo Cezar finalizou de fora da área e encobriu o goleiro adversário.