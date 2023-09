Corinthians é goleado por Fluminense e fica perto de eliminação na Copa do Brasil sub-20

O Corinthiansfoi goleado pelo Fluminense por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira, no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ). Com esse resultado, o Alvinegro está próximo de ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20.

O confronto de volta da eliminatória está marcado para o dia 19 deste mês (terça-feira), às 19 horas (de Brasília), no Estádio da Fazendinha. Para avançar às semifinais, o Timãozinho precisa vencer o Tricolor Carioca por uma diferença de cinco gols, pelo menos.

Quem passar entre Corinthians e Fluminense enfrenta Cruzeiro ou Sampaio Corrêa na fase seguinte. CSA, Bahia, Remo e Grêmio também estão vivos na Copa do Brasil.