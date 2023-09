Conmebol anuncia retorno da entrega do "prato de campeão" junto com a taça da Libertadores

Fluminense x Internacional se enfrentam no dia 27 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto Boca Juniors x Palmeiras duelam no dia seguinte, na Bombonera, na Argentina, no mesmo horário. As partidas de volta acontecem nos dias 4 e 5 de outubro, no Beira-Rio e no Allianz Parque, respectivamente.