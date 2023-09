Com lesão no joelho, Dudu está fora do Paulistão e de uma hipotética disputa do Mundial de Clubes

Classificação e jogos Libertadores

Desta maneira, se o Verdão carimbar a passagem para o Mundial, que acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro na Arábia Saudita, Dudu não estará presente pela segunda vez em três aparições do clube no torneio.

Em 2020, quando o Palmeiras perdeu para o Tigres (MEX) na semifinal e a disputa do terceiro lugar para o Al-Ahly, do Egito, nos pênaltis, o ídolo palmeirense estava emprestado ao Al-Duhail, do Catar, e participou do Mundial com o seu clube da época.

Já na edição de 2021, realizada no início do ano seguinte, Dudu estava com o elenco alviverde e disputou os dois jogos da competição. Na semifinal, mais uma vez contra o Al-Ahly, o "Baixola" foi decisivo e marcou um gol e deu uma assistência para garantir a classificação para a grande decisão.

Além do Paulistão e do Mundial, Dudu também corres riscos de não participar do primeiro turno do Brasileirão do próximo ano, uma vez que seu retorno pode acontecer em até um ano. Isso coloca em cheque também as primeiras fases da Libertadores e boa parte da Copa do Brasil.