Com Gilberto, Cruzeiro divulga relacionados para duelo contra o Santos pelo Brasileiro

O Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira, a primeira dos lista 23 atletas relacionados pelo técnico Zé Ricardo para o duelo diante do Santos, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O principal desfalque na lista é o atacante Rafael Elias, o Papagaio. De acordo com comunicado médico do clube divulgado nas redes sociais, o jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante um treinamento e não terá condições de atuar contra o Santos nesta quinta-feira.

O volante Fernando Henrique também foi deixado de fora. Porém, por conta da ausência de Papagio, outro nome voltou a aparecer na lista do Cruzeiro - trata-se do centroavante Gilberto.