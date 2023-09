Palmeiras está fazendo a melhor campanha como mandante no Brasileirão na era Abel

Na Série A de 2022, o Palmeiras, que foi campeão, teve um aproveitamento em seus domínios semelhante ao de 2023 até o momento, com 75,4%. No entanto, o time somou duas derrotas e empatou quatro vezes em 19 partidas.

No ano anterior, porém, a história não foi tão positiva assim. Com 11 vitórias, cinco derrotas e três empates, o Palmeiras teve aproveitamento de 63,2% dos pontos possíveis. Ainda é um retrospecto favorável, mas não chega a ser comparável com a campanha que o Verdão vai construindo em 2023 no Allianz Parque.

A única derrota sofrida em casa neste Brasileirão, no entanto, foi bastante impactante e veio contra o Botafogo, por 1 a 0, na 12ª rodada. Após este resultado, o clube carioca abriu oito pontos para o Palmeiras e disparou na liderança da primeira divisão.

Agora, o Palmeiras tenta manter viva uma sequência de três vitórias seguidas no Allianz Parque nesta sexta-feira (15), quando encara o Goiás, às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileiro.

