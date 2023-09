CBG divulga atletas convocados para o Campeonato Mundial de Ginástica Artística

Com o desfalque de Caio Souza, que sofreu lesão no tendão, a lista conta com nomes como a campeã mundial e olímpica Rebeca Andrade, a campeã pan-americana Flávia Saraiva, a medalhista mundial Jade Barbosa e Arthur Zanetti, campeão olímpico nas argolas.

"Essa é uma equipe experiente, acostumada a competições importantes. Toda a comissão técnica acredita no seu potencial para a classificação", disse Francisco Porath Neto, coordenador da Seleção Brasileira.

Confira a lista completa dos convocados:





Ginástica Artística Feminina

Rebeca Andrade