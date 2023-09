Bragantino x Grêmio: veja prováveis escalações, onde assistir e informações do jogo pelo Brasileirão

Do mesmo modo, o Imortal chega para o jogo de duas vitórias consecutivas ? em cima de Cruzeiro e Cuiabá, respectivamente. Assim, ocupa a terceira colocação, com 39 unidades ? 12 atrás do líder Botafogo. O segundo colocado Palmeiras soma 41 pontos e pode ser ultrapassado pelos gaúchos caso tropecem contra o Goiás.

Para o embate frente ao Grêmio, o Bragantino volta a ter à disposição os meias Raul e Eric Ramires, além do atacante Eduardo Sasha, que terminaram trabalhos de transição física e voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco.

Por outro lado, os centroavantes Alerrandro e Thiago Borbas cumprem suspensão pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo e são desfalques. Além deles, seguem como baixas para o técnico Pedro Caixinha: Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Henry Mosquera (contusão no joelho), Lucas Cunha (cirurgia no joelho) e Nathan Camargo (cirurgia no joelho).

Grêmio tem desfalques e retornos para jogo desta quinta

Pelo lado do Grêmio, as ausências são o meio-campista Bitello, que aceitou proposta do Dínamo Moscou e deve deixar o clube gaúcho em breve, o zagueiro Pedro Geromel, em transição física após uma lesão muscular grau um na coxa esquerda, e o lateral Cuiabano, que tem sentido dores e não treinou com o grupo durante a semana.