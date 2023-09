Botafogo pode ter concorrência de clubes brasileiros por Gabriel Pires

Firme na preparação para o duelo com o Atlético-MG! ??? #VamosBOTAFOGO ? Arthur Barreto/ BFR pic.twitter.com/OwgcMI5n56 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 13, 2023

O diário português destacou que Atlético-MG e Grêmio estão de olho em Gabriel Pires. Apesar disso, os dois clubes negaram a informação. O Botafogo estaria disposto a pagar 3 milhões de euros, R$ 15,9 milhões, para ter o volante em definitivo.

Gabriel Pires chegou ao Botafogo em agosto de 2022 e atuou 15 vezes logo no primeiro ano. Nesta temporada, foi titular durante a disputa do Campeonato Carioca e saiu jogando em algumas partidas do Brasileirão. Em maio, porém, o volante sofreu uma lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por três meses. Desde que retornou, há cerca de três semanas, teve bons desempenhos e se demonstrou útil no elenco do Glorioso.

Líder do Brasileirão, o Botafogo dará mais um passo em busca do título neste sábado. Os cariocas entram em campo às 21h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada.