Artilheiro na base, Beto vive momento iluminado no Corinthians

O atacante Roberto, mais conhecido como Beto, vive momento iluminado na equipe sub-17 do Corinthians. O jovem marcou seis gols nos últimos quatro jogos do Timãozinho e é o artilheiro do time na temporada, com 13 tentos em 21 partidas disputadas.

Não por acaso, Beto assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians há cerca de duas semanas. "Muito feliz em assinar meu primeiro contrato profissional com o Corinthians e gostaria de agradecer a Deus a minha família, meus empresários,e todos que me ajudaram no processo até aqui, seguimos em frente", escreveu o jogador no Instagram.

O atleta chegou ao Timão no final de 2019, como volante. Ano passado, no entanto, Beto passou a jogar como atacante e desde então se consolidou como homem-gol na base alvinegra.