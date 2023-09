Após data Fifa, Diniz volta a falar sobre comandar Seleção Brasileira e Fluminense: "Estou muito tranquilo"

"Eu já falei dessa questão e estou super tranquilo em relação a isso. Quando estou na Seleção, não trato com o Fluminense, quando estou no Fluminense, não trato com a Seleção. Às vezes, no Fluminense, tem uns dias mais distantes dos jogos, que a gente vai na CBF, conversa com o estafe da Seleção. Para mim não vai ter nenhum problema. Vai ser trabalhoso, mas é um trabalho que eu amo fazer", declarou o técnico.

Classificação e jogos Brasileirão

Diniz, porém, não estará a beira do campo no clássico deste fim de semana. O treinador terá que cumprir suspensão.