Al-Arabi anuncia a contratação de Marco Verratti, ex-PSG

Nesta quarta-feira (13), o Al-Arabi anunciou a contratação do meia Marco Verratti, ex-jogador do Paris Saint-Germain. O italiano é o segundo atleta com mais jogos na história do clube francês. Segundo veículos da imprensa europeia, a transferência custou 45 milhões de euros (cerca de 240 milhões de reais) ao time do Qatar.

Verratti tinha contrato com o PSG até 2026, mas no inicio desta temporada foi comunicado que não estava nos planos do novo treinador Luis Enrique. O atleta também recebeu uma proposta do Al-Hilal, time que recentemente contratou Neymar, mas acabou aceitando a oferta do Al Arabi.